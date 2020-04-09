Вместо мигрантов на стройках будут работать уральцы, которые потеряли работу из-за коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T13:41:01+03:00

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Всем жителям Свердловской области, которые потеряли работу из-за введенного в регионе режима самоизоляции, предлагают работать на стройках. Так министерство строительства хочет решить проблему безработицы, заявили во время пресс-конференции.

- Мы понимаем, что часть рабочей силы, которая должна была в апреле приехать сюда на работу, не приедет. С другой стороны, мы также понимаем, что часть рабочей силы, которая была задействована в иных сферах нашего хозяйства, будет искать работу из-за сокращений, - объяснил министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков. – Но также очень важно, чтобы уже приехавшие мигранты были трудоустроены, чтобы была возможность за ними приглядывать, измерять температуру и в общем следить за самочувствием.

Однако, по словам президента СРО «Ассоциации строителей Урала» Вячеслава Трапезникова, такой проблемы возникнуть не должно, поскольку МВД уже подтвердило готовность «максимально комфортно продлять разрешения мигрантам».

ИСТОЧНИК KP.RU