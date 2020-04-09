2020-04-09T13:07:40+03:00
Общество

Магазин для дома прямо с телефона: «Галамарт» запустил бесплатную доставку в Екатеринбурге

В ассортименте вы найдете все необходимое для дома или дачи, а также просто множество всяких приятных вещей
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Фото: предоставлено магазином "Галамарт"Фото: предоставлено магазином "Галамарт"
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Бесплатную доставку при заказе от 500 рублей запустил магазин постоянных распродаж «Галамарт» в Екатеринбурге. Просто оформите заказ на сайте "Галамарт" (сумма от 500 рублей после применения всех скидок и промокодов), дождитесь подтверждения от оператора и ждите ваш заказ на следующий день с 12:00 до 19:00. Все сотрудники народного магазина работают для того, чтобы доставить вам в срок нужные товары на каждый день! А к каждому заказу с доставкой будет и подарок от «Галамарта».

Фото: предоставлено магазином "Галамарт"

Фото: предоставлено магазином "Галамарт"

В ассортименте вы найдете все необходимое для дома или дачи, а также просто множество всяких приятных вещей, которые поднимут настроение и украсят интерьер.

И не забывайте о скидках! Так, по 12 апреля при заказе доставки на бытовую технику и инструменты действуют скидки 10%, а на детские товары – целых 50%! Например, если вы решили развить свои навыки хозяйки, пока находитесь дома, то со скидкой можно взять мультиварку, миксер и многое другое.

Нужно что-то подправить в квартире? Тогда берите набор профессионального инструмента со скидкой.

Фото: предоставлено магазином "Галамарт"

Фото: предоставлено магазином "Галамарт"

Ну а для детей – настоящее раздолье! Интерактивные игрушки, конструкторы, книги, настольные игры – на все действует скидка 50%. Выгодный онлайн-шопинг станет настоящим удовольствием для всей семьи, а новые красивые вещи точно поднимут настроение (и станут отличным поводом выбросить из шкафов все старое и ненужное).

Фото: предоставлено магазином "Галамарт"

Фото: предоставлено магазином "Галамарт"

Оставайтесь дома... и покупайте безопасно с «Галамартом»!

8 800 333-4-000 www.galamart.ru

*Подробности о доставке товаров в Екатеринбурге смотрите на официальном сайте "Галамарт"

Магазин для дома прямо с телефона! Заказ за 1 минуту!.Галамарт представляет самую народную доставку страны! Оформляйте заказ в интернет-магазине https://galamart.ru/ за 1 минуту! Мы доставим его прямо к вам домой! #галамарт #сидимдома

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