Для очистки улиц Екатеринбурга от коронавируса закупят еще пять новых спецмашин
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил дополнительно закупить для дезинфекции улиц Екатеринбурга еще пять вакуумно-уборочных машин МК-2000.
- На Машиностроительном заводе имени Калинина отмечают, что навесное поливомоечное оборудование на этих машинах, которые будут поступать в распоряжение коммунальщиков, приспособлено для дезинфекции внутриквартальных проездов, тротуаров и наружных элементов зданий и сооружений, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Вся дезинфекция новыми машинами будет проводиться с помощью уже проверенных средств «Дез-хлор». Как заметил глава города, первые машины выйдут на улицы уже в ближайшие выходные.
ИСТОЧНИК KP.RU