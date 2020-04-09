Для очистки улиц Екатеринбурга от коронавируса закупят еще пять новых спецмашин

9 Апр 2020 2020-04-09T13:02:10+03:00

Первые начнут работать уже в эти выходные

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил дополнительно закупить для дезинфекции улиц Екатеринбурга еще пять вакуумно-уборочных машин МК-2000.

- На Машиностроительном заводе имени Калинина отмечают, что навесное поливомоечное оборудование на этих машинах, которые будут поступать в распоряжение коммунальщиков, приспособлено для дезинфекции внутриквартальных проездов, тротуаров и наружных элементов зданий и сооружений, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Вся дезинфекция новыми машинами будет проводиться с помощью уже проверенных средств «Дез-хлор». Как заметил глава города, первые машины выйдут на улицы уже в ближайшие выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU