В дежурные группы детсадов Екатеринбурга записались 565 детей

9 Апр 2020 2020-04-09T12:45:53+03:00

Группы созданы только для тех детей, чьи родители вынуждены работать во время введенного в регионе режима самоизоляции

Изменить размер текста: A A

На сегодняшний день, 9 апреля, в Екатеринбурге работают 60 дежурных групп в 29 детских садах города. Напомним, подобные группы созданы только для тех детей, чьи родители вынуждены работать во время введенного в регионе режима самоизоляции.

- В 60 дежурных группах сейчас находятся 565 детей разного возраста, - рассказали в Департаменте образования Екатеринбурга. – Наполняемость каждой – не более 12 человек. Их могут посещать только те дети, которые уже являются воспитанниками муниципальных детсадов.

Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области был введен губернатором Куйвашевым до 20 апреля. Это значит, что теперь выходить из дома можно только за редким исключением: чтобы выбросить мусор, чтобы выгулять собаку (не дальше 100 метров от дома), чтобы сходить до ближайшего магазина и чтобы, если это необходимо, пойти на работу. Список организаций, которым разрешено работать, мы публиковали здесь. А сегодня Заксобрание утвердило размер штрафов для всех нарушителей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU