Мэрия Екатеринбурга разорвет с подрядчиком контракт на укладку гранитной плитки

9 Апр 2020 2020-04-09T12:27:46+03:00

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Сегодня днем мы писали о том, что администрация Екатеринбурга заключила контракт с подрядчиком на укладку гранитной плитки в центре города. Стоил он 33,5 миллионов рублей. Хотя изначально Александр Высокинский сообщал, что откажется от контракта, чтобы сэкономить деньги в связи со вспышкой коронавируса.

Однако мэрия сообщила, что контракт будет в ближайшее время расторгнут и закупки отменены.

- Конкурсные процедуры для заключения муниципальных контрактов – достаточно длительны по времени. Документация для них была подготовлена заранее, запущены они были задолго до решения глав города о том, что эта статья расходов, в связи с необходимостью перераспределения средств в бюджете 2020 года, будет отменена, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Там объяснили, что отменить конкурс в тот момент, когда решение уже было принято, согласно законодательству, было уже невозможно. Поэтому конкурс все равно провели и победителей все равно определили.

- Теперь, согласно решению главы Екатеринбурга, эти закупки будут отменены. При этом будут выполнены все формальности и процедурные моменты, связанные с соблюдением 44 ФЗ, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU