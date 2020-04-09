Бывшего замминистра экономики, обвиняемого по делу «Титановой долины», оставили в СИЗО до лета

9 Апр 2020 2020-04-09T12:23:53+03:00

Он пробудет в СИЗО до 17 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Михаила Шилиманова обвиняют в посредничестве во взятке

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Бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, проходящий по делу «Титановой долины», пробудет в СИЗО до середины июля. Такое решение 9 апреля принял Ленинский районный суд.

Напомним, в феврале силовики задержали генерального директора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова. Позже ему предъявили обвинение в получении взятки в 2,5 миллиона рублей. Следствие считает, что Кызласов требовал у подрядной организации взятку за свою подпись на актах сдачи-приемки выполненных работ, а Шилиманов, по версии СК, являлся посредником. В итоге Кызласову предъявили обвинение в «Вымогательстве взятки в особо крупном размере», а Шилиманову – в «Посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере».

Ленинский районный суд принял решение продлить Михаилу Шилиманову срок содержания в СИЗО до 17 апреля. Незадолго до этого судья приняла такое же решение в отношении предполагаемого подельника Шилиманова Артемия Кызласова.

ИСТОЧНИК KP.RU