Бывшего замминистра экономики, обвиняемого по делу «Титановой долины», оставили в СИЗО до лета
Бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, проходящий по делу «Титановой долины», пробудет в СИЗО до середины июля. Такое решение 9 апреля принял Ленинский районный суд.
Напомним, в феврале силовики задержали генерального директора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова. Позже ему предъявили обвинение в получении взятки в 2,5 миллиона рублей. Следствие считает, что Кызласов требовал у подрядной организации взятку за свою подпись на актах сдачи-приемки выполненных работ, а Шилиманов, по версии СК, являлся посредником. В итоге Кызласову предъявили обвинение в «Вымогательстве взятки в особо крупном размере», а Шилиманову – в «Посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере».
Ленинский районный суд принял решение продлить Михаилу Шилиманову срок содержания в СИЗО до 17 апреля. Незадолго до этого судья приняла такое же решение в отношении предполагаемого подельника Шилиманова Артемия Кызласова.
ИСТОЧНИК KP.RU