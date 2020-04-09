Вырастят из них храбрых ищеек: в свердловском питомнике ГУФСИН родились щенки немецкой овчарки

9 Апр 2020 2020-04-09T12:14:13+03:00

Пока они с мамой, но уже через три-четыре месяца их передадут в руки кинологов

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В свердловском питомнике ГУФИН, который находится на базе КП-66 под Первоуральском, радостное событие: у собак породы «немецкая овчарка» Айлы и Юнеско родились восемь маленьких щенков. Они только-только появились на свет, но уже через три-четыре месяца будут отправлены во взрослую жизнь – в кинологические подразделения, где пройдут специальную подготовку у кинологов и после этого «заступят на службу». Словом, из них будут растить храбрых ищеек.

- В племенном питомнике для размещения и содержания собак на отдельно оборудованной территории расположен маточник, в котором находятся два родильных бокса, шесть мест для содержания щенков, своя кормокухня, два выгула и места для дрессировки щенков, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772019" frameborder="0"></iframe> В питомнике ГУФСИН под Первоуральском родились восемь щенков.Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Сам питомник был создан еще в 2013 году. В нем есть все, что необходимо для комфортного пребывания собак: электричество, центральное водоснабжение и отопление. Все щенки содержатся в питомнике с момента их рождения и до двух-трехмесячного возраста в общих боксах. После чего их помещают в отдельные «домики» со своими мисками и предметами ухода.

- Кормят щенков специализированными сухими кормами. Щенки передаются в кинологические подразделения в возрасте 3-4 месяцев для несения розыскной, патрульно-розыскной, специальной и караульной службы, - добавили в пресс-службе ГУФСИН.

В питомнике только породистые собаки: немецкая, среднеазиатская, кавказская и бельгийская овчарки. Все щенки – чистокровные, чтобы сохранить в них экстерьерные и рабочие качества, которые зависят отдельно от каждой породы.

ИСТОЧНИК KP.RU