2020-04-09T14:38:09+03:00
Общество

В России появился лидер в сфере ОМС: СОГАЗ-Мед и ВТБ МС объединились

Специалисты объединили свои усилия в целях повышения уровня защиты прав и качества обслуживания застрахованных гражда
Поделиться:
Изменить размер текста:

В октябре 2018 года страховая Группа «СОГАЗ» и Группа ВТБ закрыли сделку по продаже 100% страховой компании «ВТБ Страхование». В периметр сделки вошли все компании группы ВТБ Страхование. В результате сделки состоялось объединение страховых активов, в т.ч. по обязательному медицинскому страхованию, на базе Группы «СОГАЗ». По итогам проведенной реорганизации компания ВТБ МС присоединилась к СОГАЗ-Мед.

Данное решение соответствует стратегии по расширению деятельности СОГАЗ-Мед на рынке ОМС и направлено на дальнейшее повышение качества предоставляемых компанией страховых услуг.

«По итогам интеграции общее количество застрахованных СОГАЗ-Мед составит порядка 43 млн человек. Мы нацелены на объединение и дальнейшее совершенствование всех положительных наработок и достижений компаний – отмечает Генеральный директор СОГАЗ-Мед Дмитрий Валерьевич Толстов. – В соответствии с законодательством РФ СОГАЗ-Мед стал полным правопреемником ВТБ МС, в том числе в вопросах обеспечения защиты прав застрахованных в компании граждан и исполнения всех обязательств перед партнерами и контрагентами».

Выданные ВТБ МС полисы ОМС гражданам менять нет необходимости, они остаются действительными, по ним можно беспрепятственно получать бесплатную медицинскую помощь.

Специалисты СОГАЗ-Мед и ВТБ МС объединили свои усилия в целях повышения уровня защиты прав и качества обслуживания застрахованных граждан. После присоединения компании, гражданам, ранее застрахованным в ВТБ МС, стали доступны клиентские сервисы СОГАЗ-Мед:

бесплатный круглосуточный телефон 8-800-100-07-02, консультация в онлайн-чате на сайте www.sogaz-med.ru.

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных - более 42 млн человек. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лаборатория Дорожной клинической больницы «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге начала делать тесты на коронавирус
Не соблюдают ПДД: свердловские велосипедисты стали чаще попадать под колеса машин
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете
Угрожали топором и избили молотком: два пьяных уральца подвезли незнакомую пару до цветочного ларька и ограбили
Уральцев, вернувшихся из Москвы, через СМС-сообщения будут просить оставаться дома
За первую неделю апреля на свердловских предприятиях сшили больше миллиона масок
В Свердловской области коронавирус стали чаще находить у людей, не бывавших за границей
Житель Нижнего Тагила, у которого предварительно подтвердили коронавирус, недавно вернулся из-за границы
Трое жителей Свердловской области находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса
Вместо мигрантов на стройках будут работать уральцы, которые потеряли работу из-за коронавируса
Магазин для дома прямо с телефона: «Галамарт» запустил бесплатную доставку в Екатеринбурге
Для очистки улиц Екатеринбурга от коронавируса закупят еще пять новых спецмашин
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
В дежурные группы детсадов Екатеринбурга записались 565 детей
Мэрия Екатеринбурга разорвет с подрядчиком контракт на укладку гранитной плитки
Уральцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
Бывшего замминистра экономики, обвиняемого по делу «Титановой долины», оставили в СИЗО до лета
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам
Вырастят из них храбрых ищеек: в свердловском питомнике ГУФСИН родились щенки немецкой овчарки
В России появился лидер в сфере ОМС: СОГАЗ-Мед и ВТБ МС объединились
Свердловское Заксобрание решило, как будет наказывать нарушителей самоизоляции: какого размера штрафы
ПСБ заключил договор с ВЭБ.РФ в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса
Катается на стульях и ест торты руками: дочка Саши Гагарина записала клип, в котором танцует с Ван Гогом в пустом ТЦ
Tele2 второй год подряд завоевывает «Оскар» в клиентском обслуживании
В Екатеринбурге от коронавируса вылечились еще три человека
Сменил имя и фамилию и уехал из страны: в Екатеринбурге южанина-насильника поймали спустя 10 лет
На укладку гранита в Екатеринбурге потратят 33,5 миллионов рублей
За два месяца свердловские медики провели почти 30 тысяч исследований на коронавирус
Женат и не видит одним глазом: в Екатеринбурге ищут тех, кто мог пострадать от рук насильника