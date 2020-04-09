В России появился лидер в сфере ОМС: СОГАЗ-Мед и ВТБ МС объединились

9 Апр 2020 2020-04-09T14:38:09+03:00

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В октябре 2018 года страховая Группа «СОГАЗ» и Группа ВТБ закрыли сделку по продаже 100% страховой компании «ВТБ Страхование». В периметр сделки вошли все компании группы ВТБ Страхование. В результате сделки состоялось объединение страховых активов, в т.ч. по обязательному медицинскому страхованию, на базе Группы «СОГАЗ». По итогам проведенной реорганизации компания ВТБ МС присоединилась к СОГАЗ-Мед.

Данное решение соответствует стратегии по расширению деятельности СОГАЗ-Мед на рынке ОМС и направлено на дальнейшее повышение качества предоставляемых компанией страховых услуг.

«По итогам интеграции общее количество застрахованных СОГАЗ-Мед составит порядка 43 млн человек. Мы нацелены на объединение и дальнейшее совершенствование всех положительных наработок и достижений компаний – отмечает Генеральный директор СОГАЗ-Мед Дмитрий Валерьевич Толстов. – В соответствии с законодательством РФ СОГАЗ-Мед стал полным правопреемником ВТБ МС, в том числе в вопросах обеспечения защиты прав застрахованных в компании граждан и исполнения всех обязательств перед партнерами и контрагентами».

Выданные ВТБ МС полисы ОМС гражданам менять нет необходимости, они остаются действительными, по ним можно беспрепятственно получать бесплатную медицинскую помощь.

Специалисты СОГАЗ-Мед и ВТБ МС объединили свои усилия в целях повышения уровня защиты прав и качества обслуживания застрахованных граждан. После присоединения компании, гражданам, ранее застрахованным в ВТБ МС, стали доступны клиентские сервисы СОГАЗ-Мед:

бесплатный круглосуточный телефон 8-800-100-07-02, консультация в онлайн-чате на сайте www.sogaz-med.ru.

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных - более 42 млн человек. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.