2020-04-09T11:33:47+03:00
Общество

ПСБ заключил договор с ВЭБ.РФ в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса

Данный вид поддержки предназначен для краткосрочного кредитования по нулевой ставке
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Фото: предоставлено ПСБФото: предоставлено ПСБ
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ПСБ подписал договор с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» о предоставлении обеспечения в виде поручительства на сумму 10 млрд рублей. Согласно условиям договора, данный вид поддержки предназначен для краткосрочного кредитования по нулевой ставке субъектов малого бизнеса на выплату заработной платы сотрудникам предприятий, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Поручительство ВЭБ.РФ –– одна из действенных и своевременных мер помощи малому бизнесу, которая реализуется при поддержке системно значимых банков. Кредит можно оформить полностью в электронной форме без посещения офиса ПСБ по минимальному пакету документов. ПСБ планирует выдать первые кредиты по программе льготного кредитования уже в ближайшие дни. «В период экономической нестабильности оказание государственной поддержки малому бизнесу –– одна из первоочередных задач. ПСБ оперативно запускает программу краткосрочного кредитования по нулевой ставке на выплату зарплаты сотрудникам малых и микропредприятий, пострадавших в период пандемии коронавируса. В кризисной ситуации эта важнейшая мера поддержки позволит собственникам сохранить главный актив и ресурс бизнеса –– сотрудников. Кроме этого, в конце марта ПСБ ввёл реструктуризацию кредитов для наших клиентов из наиболее пострадавших отраслей, также были снижены тарифы по РКО и эквайринг», –– отметил председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков. «В рамках объявленных правительством РФ оперативных мер по поддержке малого предпринимательства ВЭБ.РФ сегодня выдал поручительство в пользу ПСБ. Коммерческие банки- наши надежные партнеры, и мы в очередной раз объединяем наши усилия для поддержки малого бизнеса. Поручительство выдано на 10 млрд руб. Средства пойдут в обеспечение предпринимателей для возврата кредитов по нулевой ставке, полученных на выплату зарплаты. Всего ВЭБ.РФ планирует выдать поручительств на общую сумму до 100 млрд рублей», –– сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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