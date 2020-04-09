Катается на стульях и ест торты руками: дочка Саши Гагарина записала клип, в котором танцует с Ван Гогом в пустом ТЦ

9 Апр 2020 2020-04-09T11:25:35+03:00

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Дочка лидера уральской группы «Сансара» Саши Гагарина, Марго Лебедева, выпустила новый клип на свою песню «Ван Гог». В нем она совершенно одна в пустом торговом центре катается на стульях, есть руками торты и обнимается в контактном зоопарке с цыплятами. Певица отметила, что сейчас почувствовать себя в мире «апокалипсиса», когда кругом бушует коронавирус, как никогда актуально.

- Видео для «Ван Гога» - первая попытка моя и моих друзей самостоятельно снять клип, - рассказывает Марго. – «Давай это будет история про кассиршу, которая по ночам в супермаркете веселится, а на утро как ни в чем не бывало садится за свою кассу» - предложили приятели. И мы своими силами все устроили. Нелегально (шучу!) и действительно ночью проникли в пустой магазин на районе и дурачились. Как в фильмах про зомби – в мире апокалипсис и теперь все можно. Весной 2020-го это неожиданно особенно актуально.

Фото: Настя Костарева

Песню юная Марго написала еще в 13 лет, но все никак не доходили руки до того, чтобы записать трек так, как ей хотелось. «Именно с нее все у меня с музыкой и завертелось», - добавляет она. А если вам вдруг тяжело или грустно на самоизоляции, посмотрите этот добрый клип, поднимите себе настроение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772002" frameborder="0"></iframe> Марго Лебедева записала новый клип.Видео: "О! Марго!"

Кстати, не так давно у Марго вышел ее первый клип – где она танцует вместе с ламами и альпаками. А чуть позже она вместе с Сашей Гагариным записала песню про трудности карантина – «Все хотят обниматься».

ИСТОЧНИК KP.RU