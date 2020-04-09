2020-04-09T11:25:35+03:00
Общество

Катается на стульях и ест торты руками: дочка Саши Гагарина записала клип, в котором танцует с Ван Гогом в пустом ТЦ

Видео певица снимала вместе со своими друзьями
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Настя КостареваФото: Настя Костарева
Изменить размер текста:

Дочка лидера уральской группы «Сансара» Саши Гагарина, Марго Лебедева, выпустила новый клип на свою песню «Ван Гог». В нем она совершенно одна в пустом торговом центре катается на стульях, есть руками торты и обнимается в контактном зоопарке с цыплятами. Певица отметила, что сейчас почувствовать себя в мире «апокалипсиса», когда кругом бушует коронавирус, как никогда актуально.

- Видео для «Ван Гога» - первая попытка моя и моих друзей самостоятельно снять клип, - рассказывает Марго. – «Давай это будет история про кассиршу, которая по ночам в супермаркете веселится, а на утро как ни в чем не бывало садится за свою кассу» - предложили приятели. И мы своими силами все устроили. Нелегально (шучу!) и действительно ночью проникли в пустой магазин на районе и дурачились. Как в фильмах про зомби – в мире апокалипсис и теперь все можно. Весной 2020-го это неожиданно особенно актуально.

Фото: Настя Костарева

Фото: Настя Костарева

Песню юная Марго написала еще в 13 лет, но все никак не доходили руки до того, чтобы записать трек так, как ей хотелось. «Именно с нее все у меня с музыкой и завертелось», - добавляет она. А если вам вдруг тяжело или грустно на самоизоляции, посмотрите этот добрый клип, поднимите себе настроение.

Марго Лебедева записала новый клип.Видео: "О! Марго!"

Кстати, не так давно у Марго вышел ее первый клип – где она танцует вместе с ламами и альпаками. А чуть позже она вместе с Сашей Гагариным записала песню про трудности карантина – «Все хотят обниматься».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В дежурные группы детсадов Екатеринбурга записались 565 детей
Мэрия Екатеринбурга разорвет с подрядчиком контракт на укладку гранитной плитки
Уральцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
Бывшего замминистра экономики, обвиняемого по делу «Титановой долины», оставили в СИЗО до лета
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам
Вырастят из них храбрых ищеек: в свердловском питомнике ГУФСИН родились щенки немецкой овчарки
В России появился лидер в сфере ОМС: СОГАЗ-Мед и ВТБ МС объединились
Свердловское Заксобрание решило, как будет наказывать нарушителей самоизоляции: какого размера штрафы
ПСБ заключил договор с ВЭБ.РФ в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса
Катается на стульях и ест торты руками: дочка Саши Гагарина записала клип, в котором танцует с Ван Гогом в пустом ТЦ
Tele2 второй год подряд завоевывает «Оскар» в клиентском обслуживании
В Екатеринбурге от коронавируса вылечились еще три человека
Сменил имя и фамилию и уехал из страны: в Екатеринбурге южанина-насильника поймали спустя 10 лет
На укладку гранита в Екатеринбурге потратят 33,5 миллионов рублей
За два месяца свердловские медики провели почти 30 тысяч исследований на коронавирус
Женат и не видит одним глазом: в Екатеринбурге ищут тех, кто мог пострадать от рук насильника