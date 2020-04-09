2020-04-09T11:00:55+03:00
Общество

В Екатеринбурге от коронавируса вылечились еще три человека

Теперь в регионе 28 выздоровевших
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге от коронавируса вылечились еще три человекаВ Екатеринбурге от коронавируса вылечились еще три человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Отличные новости для Свердловской области: еще три человека вылечились от коронавируса и были отправлены домой. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь на Урале уже 28 выздоровевших.

Однако сегодня стало известно о еще трех заболевших: двое из них – жители Екатеринбурга, один – Верхней Салды. Все трое находятся в ГКБ №40 под присмотром медиков. Всего в области зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19.

- Состояние троих пациентов – тяжелое, пятерых – средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

По данным Роспотребнадзора, Свердловская область занимает 4 место в России по количеству проведенных исследований на COVID-19. Только за минувшие сутки специалисты провели 1 819 исследований проб. А за два месяца, начиная с первых чисел февраля, эта цифра достигла отметки почти в 30 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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