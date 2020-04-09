Сменил имя и фамилию и уехал из страны: в Екатеринбурге южанина-насильника поймали спустя 10 лет

9 Апр 2020 2020-04-09T10:45:08+03:00

Он был замечен не границе РФ и был передан в руки полиции

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В Екатеринбурге под суд отправили 42-летнего уроженца одной из бывших союзных республик. Его обвиняют в преступлениях, совершенных 10 лет назад: грабеже и изнасиловании, 21 марта 2010 года. Пострадавшей стала 23-летняя девушка, у которой южанин похитил сотовый телефон.

- Через два дня после случившегося мужчина покинул Россию, вылетев к себе на родину. В ходе следственных, оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий личность гражданина, причастного к совершению преступлений, была установлена. И он был объявлен в международный розыск, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Чуть позже силовики выяснили, что южанин, прибыв к себе на родину, оперативно сменил имя и фамилию. И вот, спустя 10 лет, он решил вернуться в Россию, думая, что под новыми данными его никто не узнает. Но его встретили на границе полицейские и доставили в Екатеринбург.

Силовики провели серию экспертиз, которая и подтвердила его вину. Сейчас он находится под стражей. По уголовному делу выполняются мероприятия, направленные на завершение расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU