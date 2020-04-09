За два месяца свердловские медики провели почти 30 тысяч исследований на коронавирус
Свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продолжает публиковать ежедневные сводки. По данным на 9 апреля, за минувшие сутки специалисты провели 1 819 исследований проб на COVID-19. Анализы брали только у тех людей, у кого были к этому показания: либо симптомы ОРВИ, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже зараженными.
- Медики за сутки обследовали 1 721 человека. Всего же, с начала февраля, специалисты провели 29 944 исследования проб и обследовали 24 169 человек, - уточнили в оперштабе.
Напомним, что на сегодняшний день в регионе официально подтвержден диагноз у 56 человек. 25 из них полностью поправились и были отпущены домой. Сегодня Нижнетагильское отделение Роспотребнадзора подтвердило первый случай заражения коронавирусом в Нижнем Тагиле. Однако у оперативного штаба пока что нет об этом никаких сведений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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