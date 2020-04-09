2020-04-09T09:59:02+03:00
Происшествия

Женат и не видит одним глазом: в Екатеринбурге ищут тех, кто мог пострадать от рук насильника

Силовики просят всех предполагаемых жертв обратиться по телефонам или прийти лично
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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Следователи Екатеринбурга разыскивают тех, кто мог пострадать от рук 32-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании. На него уже завели уголовное дело, сейчас он находится под стражей. Как рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области, он может быть причастен и к другим таким же преступлениям, совершенным в период с 2014 по 2018 года.

- Выявили и задержали похотливого гражданина сотрудники уголовного розыска ОП № 12 УМВД по городу Екатеринбургу. Взяли его, что называется, «тепленьким», по месту постоянного жительства. На первоначальном этапе «горе-казанова» делал вид, что сыщики напрасно к нему пришли, ничего криминального он якобы не совершал, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Оперуполномоченные добытые доказательства подкрепили результатами исследования «детектора лжи», который также подтвердил его причастность к гнусному преступлению. Фигурант скандального дела, как выяснилось, женат и является инвалидом по зрению.

Всех, кто мог пострадать от его действий, просят позвонить по телефонам: 8 (343) 358-71-61 (круглосуточный телефон доверия ГУ МВД по Свердловской области) или 8 (343) 266-64-18, 8 (343) 210-92-17, 8 (343) 210-97-25. Можно также прийти лично по адресу: Екатеринбург, улица Московская, 158 (кабинет №2). Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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