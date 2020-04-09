2020-04-09T09:40:20+03:00
Происшествия

Черный столб дыма видно издалека: на строительной площадке на Уралмаше вспыхнули покрышки

Спасатели уже потушили огонь
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Екатеринбург №1"Фото: сообщество "Екатеринбург №1"
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Минувшим утром на строительной площадке на Уралмаше, в районе пересечения проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых бригад, произошел пожар. Как рассказали очевидцы, черный столб дыма было видно издалека. В пресс-службе МЧС по Свердловской области «КП-Екатеринбург» подтвердили информацию о пожаре.

- На открытой площадке горел мусор, и среди этого мусора были покрышки, поэтому, возможно, и был черный дым. Диспетчеры получили вызов в 10:44, открытое горение быстро ликвидировали. На месте работали девять спасателей и две единицы техники, - сообщили там. – Пострадавших не было.

Вчера мы рассказывали вам о сильном пожаре, который произошел в Ивделе. Огонь охватил территорию площадь в 800 квадратных метров, его долго не могли потушить из-за сильного ветра. Пожар удалось потушить только ближе к вечеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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