Черный столб дыма видно издалека: на строительной площадке на Уралмаше вспыхнули покрышки

9 Апр 2020 2020-04-09T09:40:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшим утром на строительной площадке на Уралмаше, в районе пересечения проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых бригад, произошел пожар. Как рассказали очевидцы, черный столб дыма было видно издалека. В пресс-службе МЧС по Свердловской области «КП-Екатеринбург» подтвердили информацию о пожаре.

- На открытой площадке горел мусор, и среди этого мусора были покрышки, поэтому, возможно, и был черный дым. Диспетчеры получили вызов в 10:44, открытое горение быстро ликвидировали. На месте работали девять спасателей и две единицы техники, - сообщили там. – Пострадавших не было.

Вчера мы рассказывали вам о сильном пожаре, который произошел в Ивделе. Огонь охватил территорию площадь в 800 квадратных метров, его долго не могли потушить из-за сильного ветра. Пожар удалось потушить только ближе к вечеру.

ИСТОЧНИК KP.RU