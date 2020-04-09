Депутаты Гордумы раздадут маски работающим екатеринбуржцам

9 Апр 2020 2020-04-09T09:29:08+03:00

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Депутаты Гордумы Екатеринбурга планируют раздать медицинские маски всем горожанам, которые вынуждены работать во время режима самоизоляции. Больше всего в средствах индивидуальной защиты нуждаются кассиры и продавцы в продуктовых и продовольственных магазинах.

- С ужасом наблюдаем, что многие из них находится без средств индивидуальной защиты. При этом каждый день они имеют сотни социальных контактов. Большая просьба к собственникам магазинов – пожалуйста, позаботьтесь о безопасности своих сотрудников и посетителей, вы можете оказаться очагом распространения вируса, - рассказала председатель комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политики и связям с общественностью ЕГД Ира Овчинникова.

В Гордуме напоминают: если вдруг самостоятельно решить вопрос с получением масок и перчаток не получается, можно обратиться в ЕГД, где депутаты «смогут обеспечить двух- и трехдневным запасом масок».

Телефоны «горячей линии» работают и для горожан, которые заметили продавцов без индивидуальных средств защиты: 8-905-859-32-77 и 8 (343) 376-43-80.

ИСТОЧНИК KP.RU