Аналитики выяснили, куда екатеринбуржцы ездят во время самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T09:01:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Аналитики сервиса заказа такси решили выяснить, куда жители Екатеринбурга ездят во время режима самоизоляции, введенного в регионе до 20 апреля. Как оказалось, теперь они заказывают машину только для самых необходимых перемещений и выбирают другие маршруты поездок.

- Статистика заказов показывает, что за первую неделю самоизоляции спрос на такси снизился примерно на 40% в будни и на 30% в выходные, - заметили в такси «Максим». – В условиях, когда передвижение людей ограничено, а все развлекательные заведения закрыты, изменения могли быть более значительными. Однако жизнь не останавливается, просто у людей меняются цели поездок.

Чаще всего такси заказывают горожане, которые вынуждены работать во время карантина: врачи, фармацевты, коммунальщики, полицейские, спасатели и другие. Теперь вместо ресторанов, клубов и кино люди ездят только в супермаркеты или в больницы.

- С санитарно-эпидемиологической точки зрения такси является самым безопасным видом транспорта, так как исключает контакт с большим количеством людей. Многие отказываются от автобусов и пеших прогулок в пользу поездки от двери до двери, - рассказал руководитель сервиса такси в Екатеринбурге Алексей Тетерин.

Тем не менее, пассажирам беспокоиться на нужно: все машины проходят дезинфекцию и санобработку, специалисты рекомендуют оплачивать поездку бесконтактным способом, через приложение, чтобы исключить контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU