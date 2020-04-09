Уралец задолжал больше полумиллиона по штрафам

9 Апр 2020 2020-04-09T08:39:20+03:00

В его «коллекции» было 123 исполнительных производства

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Житель Краснотурьинска, что в Свердловской области, задолжал больше полумиллиона рублей по штрафам ГИБДД. В его «коллекции» было 123 исполнительных производства, поэтому к делу подключили судебных приставов.

- Они надлежащим образом уведомили должника, направив постановления о возбуждении исполнительных производств. Однако мужчина проигнорировал уведомление и в установленных законом срок не оплатил долги, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Чтобы заставить должника оплатить все штрафы, приставам пришлось наложить арест на его счета в банках. И путем электронного списания денег со счетов было взыскана вся необходимая для погашения штрафов сумма.

ИСТОЧНИК KP.RU