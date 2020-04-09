«Надеюсь, другие последуют примеру»: Куйвашев поблагодарил бизнесменов за доставку на Урал 10 миллионов масок

9 Апр 2020 2020-04-09T07:59:17+03:00

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Уже в это воскресенье на Урал должен прилететь один из четырех самолетов, который привезет гуманитарный груз, общий вес которого – более 100 тонн. В нем будет все необходимое для защиты во время пандемии коронавируса: 10 миллионов медицинских масок, 100 тысяч масок спецзащиты и 10 тысяч хирургических масок.

Кроме того – 150 тысяч медицинских костюмов, 304 тысячи пар медицинских перчаток, 20 тысяч лицевых щитков, 20 тысяч защитных очков и тысяча термометров. Гуманитарный груз будет разделен между больницами Свердловской и Челябинской областей.

Инициаторами доставки стали глава РМК Игорь Алтушкин, который и выкупил средства защиты у Китая, и владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский. Доставку груза прокомментировал и губернатор Евгений Куйвашев.

- На прошлой неделе стало известно о проблемах с доставкой товаров для больниц. Хотя речь идет о гуманитарном грузе, таможенники заявили о необходимости заплатить налоги и пошлины в размере 30% от общей стоимости груза, - поделился на своей странице в Instagram Куйвашев. – Мы решили этот вопрос: правительство РФ напомнило, что в таких случаях никаких дополнительных сборов быть не должно. Так и будет впредь. Только общими усилиями мы сможем справиться со сложной ситуацией, которая возникла из-за пандемии коронавируса. Надеюсь, другие предприниматели последуют примеру Алтушкина и Симановского и по мере сил и возможностей помогут регионам, где работают их предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU