9 Апр 2020 2020-04-09T07:47:42+03:00

Музей ИЗО в Екатеринбурге вошел в тройку лучших в России для онлайн-прогулок Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Музей ИЗО в Екатеринбурге вошел в тройку лучших в России для онлайн-туров, виртуальных экскурсий и выставок, а также просмотра трансляций в соцсетях. А что еще остается делать, когда в стране введен режим самоизоляции?

- В первую тройку вошли Государственный музей ИЗО Республики Татарстан в Казани, музей ИЗО в Екатеринбурге, Нижегородский государственный музей ИЗО, - рассказали в пресс-службе агентства «ТурСтат», который и составил рейтинг.

Также лидерами стали Русский музей в Санкт-Петербурге, Третьяковская галерея и Пушкинский музей в Москве. Рейтинг был составлен по результатам анализа популярности музеев и предложений виртуальных туров и экскурсия по экспозициям музеев.

ИСТОЧНИК KP.RU