На Урале мошенники продали двум пенсионерам медицинские маски за 12 тысяч

9 Апр 2020 2020-04-09T07:27:06+03:00

Представитель ИП, который пришел к ним, выдал им три ненужных набора с таблетками, перчатками и масками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель ИП, который пришел к ним, выдал им три ненужных набора с таблетками, перчатками и масками

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В свердловское управление Роспотребнадзора поступило несколько жалоб о том, что какие-то недобросовестные продавцы обманывают пенсионеров старше 80 лет и продают им медицинские маски по завышенным ценам.

- В квартиру пожилых людей пришел представитель ИП Шреер С. М. с целью продажи автономного дымового извещателя по завышенной стоимости. Пенсионеры оплатили шесть тысяч рублей за три ненужных ему прибора, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

На следующий день представитель ИП снова пришел к старичками и продал им три медицинских набора по 2 000 рублей за каждый. В него вошли: раствор глицерина 25 граммов, 10 одноразовых масок и коробка одноразовых перчаток.

- Получив шесть тысяч молодой человек ушел, не оставив никаких документов об оплате товаров. В общей сложности, за два дня, пенсионеры заплатили этому представителю ИП 12 тысяч рублей – сумму, существенную для двух пожилых людей, - добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве еще раз предупредили об опасности мошенников, которые активизировались в связи с пандемией. Поэтому если вам или вашим близким нужна помощь, вы можете обратиться по телефону: 8 (343) 374-14-55 в Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

Кроме того, для всех пожилых людей работает «горячая линия», запущенная от мэрии Екатеринбурга и Гордумы: 8 (905) 895-32-77 или 8 (343) 376-43-80 (ЕГД) и 8 (343) 304-12-18 (городская администрация).

ИСТОЧНИК KP.RU