2020-04-09T06:47:37+03:00
Общество

Можно ли смягчить ограничения для бизнеса во время самоизоляции: отвечает свердловский губернатор

Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев
Мария Трапезникова
Поделиться:
Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцевЕвгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает публиковать на своей странице в Instagram ответы на вопросы уральцев. И вот, его в очередной раз просили о том, как малому и среднему бизнесу выживать в условиях самоизоляции – ведь почти все закрыто до 20 апреля.

- Хорошо понимаю беспокойство предпринимательского сообщества, для которого сложившаяся ситуация – тяжелое испытание, - написал губернатор. – Мы применяем гибкий подход к установлению особого режима и будем корректировать меры безопасности, не только по отраслевому, но и по территориальному принципу. Таким образом, чем лучше эпидемиологическая обстановка в том или ином муниципалитете, тем мягче должен быть режим ограничений. Мы непрерывно следим за развитием ситуации. Как только появится возможность, решения о смягчении ограничительных мер будут приняты.

Кроме того, Куйвашев отметил, что те меры, которые сейчас введены в регионе – серьезно ограничивают социальные контакты, начиная от запрета работы развлекательных центров и заканчивая собственников различных организаций и предприятий создать условия для соцдистанцирования.

Да и большинство свердловчан все-таки очень серьезно отнеслись к введенному режиму самоизоляции. Об этом говорит статистика загрузки общественного транспорта и пробок, а также использования различных онлайн-сервисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ПСБ заключил договор с ВЭБ.РФ в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса
Катается на стульях и ест торты руками: дочка Саши Гагарина записала клип, в котором танцует с Ван Гогом в пустом ТЦ
Tele2 второй год подряд завоевывает «Оскар» в клиентском обслуживании
В Екатеринбурге от коронавируса вылечились еще три человека
Сменил имя и фамилию и уехал из страны: в Екатеринбурге южанина-насильника поймали спустя 10 лет
На укладку гранита в Екатеринбурге потратят 33,5 миллионов рублей
За два месяца свердловские медики провели почти 30 тысяч исследований на коронавирус
Женат и не видит одним глазом: в Екатеринбурге ищут тех, кто мог пострадать от рук насильника
Черный столб дыма видно издалека: на строительной площадке на Уралмаше вспыхнули покрышки
Депутаты Гордумы раздадут маски работающим екатеринбуржцам
Аналитики выяснили, куда екатеринбуржцы ездят во время самоизоляции
Уралец задолжал больше полумиллиона по штрафам
«Надеюсь, другие последуют примеру»: Куйвашев поблагодарил бизнесменов за доставку на Урал 10 миллионов масок
Музей ИЗО в Екатеринбурге вошел в тройку лучших в России для онлайн-прогулок
На Урале мошенники продали двум пенсионерам медицинские маски за 12 тысяч
Можно ли смягчить ограничения для бизнеса во время самоизоляции: отвечает свердловский губернатор
Вспыхнула дверь в подвал: на Урале из горящего дома эвакуировали 20 человек
Устройтесь поудобнее на балконе: выходные в Екатеринбурге будет солнечными и теплыми
«Не хотим на этом зарабатывать»: уральские киношники запустили брендовые маски, которые будут продавать по себестоимости
В Екатеринбурге завели уголовное дело на хозяина-живодера, который выкинул из окна своего пса
Лаборатория Дорожной клинической больницы «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге начала делать тесты на коронавирус
Пассажиропоток компании «Уральские авиалинии» из-за пандемии коронавируса снизился на 25 %
Николай Коляда попросил денег на зарплату сотрудникам театра
Многодетной семье из Красноуфимска выдадут планшеты на время домашнего обучения
В центре Екатеринбурга, чтобы люди не гуляли на набережной, скамейки и турники оградили лентой
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
Не могли долго потушить из-за сильного ветра: в Ивделе пожар уничтожил два дома
В Екатеринбурге стартует конкурс детских рисунков «Безопасный газ - для нас!»