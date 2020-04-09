Можно ли смягчить ограничения для бизнеса во время самоизоляции: отвечает свердловский губернатор

9 Апр 2020 2020-04-09T06:47:37+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает публиковать на своей странице в Instagram ответы на вопросы уральцев. И вот, его в очередной раз просили о том, как малому и среднему бизнесу выживать в условиях самоизоляции – ведь почти все закрыто до 20 апреля.

- Хорошо понимаю беспокойство предпринимательского сообщества, для которого сложившаяся ситуация – тяжелое испытание, - написал губернатор. – Мы применяем гибкий подход к установлению особого режима и будем корректировать меры безопасности, не только по отраслевому, но и по территориальному принципу. Таким образом, чем лучше эпидемиологическая обстановка в том или ином муниципалитете, тем мягче должен быть режим ограничений. Мы непрерывно следим за развитием ситуации. Как только появится возможность, решения о смягчении ограничительных мер будут приняты.

Кроме того, Куйвашев отметил, что те меры, которые сейчас введены в регионе – серьезно ограничивают социальные контакты, начиная от запрета работы развлекательных центров и заканчивая собственников различных организаций и предприятий создать условия для соцдистанцирования.

Да и большинство свердловчан все-таки очень серьезно отнеслись к введенному режиму самоизоляции. Об этом говорит статистика загрузки общественного транспорта и пробок, а также использования различных онлайн-сервисов.

ИСТОЧНИК KP.RU