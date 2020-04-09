2020-04-09T06:10:58+03:00
Общество

Устройтесь поудобнее на балконе: выходные в Екатеринбурге будет солнечными и теплыми

Столбики термометров поднимутся до +15
Мария Трапезникова
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Столбики термометров поднимутся до +15Столбики термометров поднимутся до +15Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Предстоящие выходные будут назло всем сидящим на самоизоляции солнечными и теплыми. Осадков не ожидается, но помните, что лучше лишний раз не выходить из дома. Так что если у вас есть балкон, устройтесь на нем поудобнее и наслаждайтесь весной. А мы рассказываем, какие температуры синоптики из Уралгидрометцентра пообещали на конец недели.

В четверг, 9 апреля, будет облачно и без осадков. Столбики термометра днем поднимутся до +6…+8. Ветер юго-западный с порывами до 14 м/сек.

В ночь на пятницу, 10 апреля, похолодает до +3, осадков не обещают. Зато днем распогодится до +14, и вместо серых облаков на небе покажется солнце.

В ночь на субботу, 11 апреля, будет все также переменно облачно и без осадков, столбики термометров опустятся до отметки в +3. Зато днем поднимутся до +15. Ветер юго-западный с порывами до 14 м/сек.

В ночь на воскресенье, 12 апреля, и днем, и ночью слегка похолодает - до +5. В некоторых районах может пройти первая гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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