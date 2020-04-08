2020-04-08T19:27:14+03:00
Общество

В Екатеринбурге завели уголовное дело на хозяина-живодера, который выкинул из окна своего пса

Собаку нашли под окнами дома соседи
Алина СУРИНА
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Фото: скриншот с видео / сообщество "Екб-ЧП"Фото: скриншот с видео / сообщество "Екб-ЧП"
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В Екатеринбурге завели уголовное дело на хозяина-живодера, который выкинул из окна своего пса. Об этом рассказали в приюте «Клякса». Мужчина выкинул своего пса породы питбультерьер с восьмого этажа дома на Компрессорном 27 февраля. Собаку нашли уже мертвой под окнами дома соседи. Они позвонили в полицию и зоозащитникам, которые забрали тело пса на экспертизу.

- Хотим сообщить, что на данный момент экспертиза сделана и оплачена Приютом и заведено уголовное дело на хозяина собаки, - рассказали в приюте «Клякса».

В полиции подтвердили, что на мужчину возбудили уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Источник в правоохранительных органах ранее рассказал «КП-Екатеринбург», что хозяином собаки оказался 40-летний местный житель, который злоупотреблял алкогольными напитками. Когда к нему пришли полицейские, он стал вести себя неадекватно и не понимал, что натворил. Его отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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