2020-04-08T18:28:13+03:00
Общество

Пассажиропоток компании «Уральские авиалинии» из-за пандемии коронавируса снизился на 25 %

Данные за март опубликовали в Росавиации
Алина СУРИНА
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Сейчас «Уральские авиалинии» временно приостановили выполнение рейсов в 22 страныСейчас «Уральские авиалинии» временно приостановили выполнение рейсов в 22 страныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пассажиропоток компании «Уральские авиалинии» за прошлый месяц снизился на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество перевезенных авиакомпанией пассажиров упало почти на полмиллиона человек. Данные за март опубликовали в Росавиации.

- Оперативные данные объёмов авиаперевозок за март 2020 показывают снижение объемов на фоне введенных ограничений в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, - написано на сайте Росавиации.

Напомним, вчера мы писали о том, что из-за пандемии коронавируса часть бортпроводников «Уральских авиалиний» отправили в простой до 30 апреля с окладом в 8 020 рублей.

Сейчас «Уральские авиалинии» временно приостановили выполнение рейсов в 22 страны. Полный список отмененных рейсов можно посмотреть на официальном сайте авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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