Многодетной семье из Красноуфимска выдадут планшеты на время домашнего обучения

8 Апр 2020 2020-04-08T18:01:37+03:00

У Аринушкиных из восьми детей в школу ходят трое, но у них нет условий, чтобы полноценно учиться удаленно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Аринушкиных из восьми детей в школу ходят трое, но у них нет условий, чтобы полноценно учиться удаленно.

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Многодетная мать из Красноуфимска Светлана Аринушкина пожаловалась на трудности домашнего обучения. В семье восемь детей, из них трое ходят в школу. С 6 апреля школьники Свердловской области занимаются удалено, но у Аринушикиных нет для этого никаких условий. На всю семью один смартфон, нет компьютера и планшета. В Министерстве образования региона сообщили, что готовы помочь им в ближайшее время.

- Управление образования городского округа Красноуфимск находится в постоянном контакте с семьей. При подготовке к переходу на дистанционный режим образования руководство школы, в которой обучаются дети, уточняло потребность в дополнительном техническом обеспечении. Изначально мама сообщила о том, что поддержка не требуется. Однако позже уточнила, что техника все-таки необходима. Планшет и сим-карта уже приобретены, в ближайшие дни они будут переданы семье во временное пользование, - прокомментировали в департаменте информационной политики Свердловской области.

О помощи семьям, у которых нет возможности обучаться дома во время режима самоизоляции, объявил губернатор Свердловской области. Глава региона заверил, что все школьники будут обеспеченны необходимым оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU