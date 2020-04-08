В центре Екатеринбурга, чтобы люди не гуляли на набережной, скамейки и турники оградили лентой
В Екатеринбурге на набережной, которая находится на участке от Малышева до Куйбышева чтобы люди не гуляли на набережной, скамейки и турники оградили лентой. Это сделано в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. К таким мерам прибегла администрация Ленинского района.
- Решение принято районной администрацией, эксплуатирующей парк, - рассказали в администрации города.
На скамейках и качелях развесили надписи о том, что они закрыты до особого распоряжения. Напомним, что в Свердловской области действует режим повышенной готовности. Уральцев просят соблюдать самоизоляцию и выходить из дома только в крайних случаях.
ИСТОЧНИК KP.RU