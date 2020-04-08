2020-04-08T16:45:37+03:00
Общество

ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах

ВТБ начинает предоставлять малому бизнесу и микропредприятиям краткосрочные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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8 апреля во всех регионах своего присутствия ВТБ начинает предоставлять малому бизнесу и микропредприятиям краткосрочные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам.

Программа государственной поддержки предназначена для малых и микропредприятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19. Первые кредиты под 0% будут предоставляться клиентам банка на срок до 6 месяцев, в дальнейшем планируется увеличение сроков финансирования до 12 месяцев, с частичным субсидированием процентной ставки на первый шестимесячный период.

При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы. Для оформления заявки достаточно упрощенного пакета документов, рассмотрение происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется.

«В условиях распространения коронавируса наиболее пострадавшим сегментом бизнеса стали малые и микропредприятия, которые оказались в очень сложной ситуации, часто на грани выживания. Как социально ответственный банк мы понимаем, насколько важно своевременно оказать помощь таким клиентам. И они могут на нее рассчитывать. 31 марта в Москве мы уже реализовали пилотные выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам, а сегодня начинаем принимать заявки во всех регионах страны. Кроме государственных, ВТБ также готов предложить предприятиям и собственные эффективные программы реструктуризации и поддержки бизнеса. На сегодняшний день к нам поступило уже более 1500 таких обращений от клиентов. Мы уверены, что предлагаемые нами меры помогут им в этот непростой период сохранить свой бизнес», - отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

ВТБ готов предложить различные решения для помощи среднему и малому бизнесу: специальные льготные продукты рефинансирования текущей задолженности, реструктуризацию действующих кредитов как по основном долгу, так и по процентам и комиссиям. Помимо этого, заемщикам ВТБ могут быть предоставлены кредитные каникулы.

На сайте банка ВТБ создан специальный раздел поддержки предпринимателей vtb.ru/stayhome. На его страницах размещены ответы на актуальные вопросы, собрана информация о продуктах и дистанционных сервисах, о выгодных предложениях партнеров, которая поможет малому и среднему бизнесу продолжать работать эффективно, оставаясь дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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