Не могли долго потушить из-за сильного ветра: в Ивделе пожар уничтожил два дома

8 Апр 2020 2020-04-08T16:31:44+03:00

Пожарные успели вынести из одного из горящих зданий четыре газовых баллона

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В Ивделе на улице Октябрьской набережной сегодня днем произошел сильный пожар. Его тушение осложнялось сильным ветром. Огонь повредил два частных дома и надворные постройки. Пожарные вынесли из горящего здания четыре газовых баллона и успели спасти от огня припаркованный автомобиль.

Фото: МЧС Свердловской области

- В 15:10 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в МЧС Свердловской области. - Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

К счастью в пожаре никто не пострадал. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причина возгорания устанавливается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/771822" frameborder="0"></iframe> Пожар в Ивделе 08.04.2020.Видео: МЧС Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU