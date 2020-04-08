Не могли долго потушить из-за сильного ветра: в Ивделе пожар уничтожил два дома
В Ивделе на улице Октябрьской набережной сегодня днем произошел сильный пожар. Его тушение осложнялось сильным ветром. Огонь повредил два частных дома и надворные постройки. Пожарные вынесли из горящего здания четыре газовых баллона и успели спасти от огня припаркованный автомобиль.
Фото: МЧС Свердловской области
- В 15:10 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в МЧС Свердловской области. - Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
К счастью в пожаре никто не пострадал. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причина возгорания устанавливается.
Пожар в Ивделе 08.04.2020.Видео: МЧС Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU