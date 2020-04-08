2020-04-08T16:12:41+03:00
Общество

В Екатеринбурге стартует конкурс детских рисунков «Безопасный газ - для нас!»

В качестве творческих идей предлагается использовать основные правила газовой безопасности
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Работы могут быть выполнены в любой художественной техникеРаботы могут быть выполнены в любой художественной техникеФото: Олег УКЛАДОВ
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АО «Екатеринбурггаз» объявляет о старте ежегодного конкурса детских рисунков на тему безопасного использования газа в быту на территории Кировского района. Пока все дома, давайте вместе порисуем!

Работы (фотографии или сканы рисунков) принимаются до 24 мая 2020 года по электронному адресу: pressa@ekgas.ru. Участники конкурса должны проживать на территории Кировского района и иметь возраст от 5 до 14 лет.

В качестве творческих идей предлагаем использовать основные правила газовой безопасности. Приветствуется привлечение к творчеству родителей и педагогов - в процессе совместной работы взрослые смогут повторить нормы безопасности.

Работы могут быть выполнены в любой художественной технике - от аппликации до живописи в формате А3 или А4. Все ребята получат гарантированные призы! Объявление победителей состоится 1 июня, в День защиты детей!

Следует отметить, что конкурс детского рисунка на тему газовой безопасности стал доброй традицией для АО «Екатеринбурггаз», в этом году он пройдет в уральской столице уже в шестой раз.

Посмотрите, как весело и ярко празднуют День защиты детей юные художники в компании со Старичком-Газовичком!

ИСТОЧНИК KP.RU

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