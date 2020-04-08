В Екатеринбурге стартует конкурс детских рисунков «Безопасный газ - для нас!»
АО «Екатеринбурггаз» объявляет о старте ежегодного конкурса детских рисунков на тему безопасного использования газа в быту на территории Кировского района. Пока все дома, давайте вместе порисуем!
Работы (фотографии или сканы рисунков) принимаются до 24 мая 2020 года по электронному адресу: pressa@ekgas.ru. Участники конкурса должны проживать на территории Кировского района и иметь возраст от 5 до 14 лет.
В качестве творческих идей предлагаем использовать основные правила газовой безопасности. Приветствуется привлечение к творчеству родителей и педагогов - в процессе совместной работы взрослые смогут повторить нормы безопасности.
Работы могут быть выполнены в любой художественной технике - от аппликации до живописи в формате А3 или А4. Все ребята получат гарантированные призы! Объявление победителей состоится 1 июня, в День защиты детей!
Следует отметить, что конкурс детского рисунка на тему газовой безопасности стал доброй традицией для АО «Екатеринбурггаз», в этом году он пройдет в уральской столице уже в шестой раз.
Посмотрите, как весело и ярко празднуют День защиты детей юные художники в компании со Старичком-Газовичком!
ИСТОЧНИК KP.RU