На Урале за нарушение карантина приставы прикрыли булочную, киоски и ломбарды
В Свердловской области судебные приставы закрыли девять организаций, которые нарушали установленный в регионе режим самоизоляции и продолжали работать вопреки указу губернатора. В отношении них были составлены и направлены в суды протоколы об административном правонарушении.
- На данный момент приставы на 9 суток закрыли два ломбарда в Ревде, на 30 суток магазин тканей и копировальный салон в Нижнем Тагиле, а также несколько киосков в Серове, тоже на 30 суток, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Кроме того, в Ивделе на 28 суток закрыли булочную.
Сейчас все входы-выходы у организаций опечатаны, а владельцев предупредили об ответственности, если они вдруг снова решат работать во время карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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