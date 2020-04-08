На Урале за нарушение карантина приставы прикрыли булочную, киоски и ломбарды

8 Апр 2020 2020-04-08T14:59:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области судебные приставы закрыли девять организаций, которые нарушали установленный в регионе режим самоизоляции и продолжали работать вопреки указу губернатора. В отношении них были составлены и направлены в суды протоколы об административном правонарушении.

- На данный момент приставы на 9 суток закрыли два ломбарда в Ревде, на 30 суток магазин тканей и копировальный салон в Нижнем Тагиле, а также несколько киосков в Серове, тоже на 30 суток, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Кроме того, в Ивделе на 28 суток закрыли булочную.

Сейчас все входы-выходы у организаций опечатаны, а владельцев предупредили об ответственности, если они вдруг снова решат работать во время карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU