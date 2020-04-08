2020-04-08T14:41:13+03:00
Общество

В Екатеринбурге поймали подростков, нарушивших карантин и пьющих алкоголь

В выходные полицейские проверили семьи, которые состоят на профилактическом учете
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В минувшие выходные полицейские Екатеринбурге решили проверить семьи, которые состоят на профилактическом учете. Это значит, что в таких семьях либо дети, либо родители были замечены за употреблением наркотиков. Со всеми профили беседы и напомнили об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.

Кроме того, полицейские проверили дворы и места, где подростки могли гулять в вечернее время. И выявили факты не только нарушения режима изоляции, но и употребления алкоголя несовершеннолетними.

- В отношении двух подростков были составлены административные протоколы: за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и за вождение без прав, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Также в отдел полиции доставлен еще один подросток – за нахождение на улице в темное время суток без сопровождения взрослых.

Полицейским удалось даже поймать продавца, который уже не первый раз продавал несовершеннолетнему алкоголь. По данному факту проводится проверка. Полицейские еще раз просят всех родителей уберегать своих детей от употребления наркотиков и спиртного, следить за ними и соблюдать требования режима самоизоляции. Который, кстати, введен в регионе до 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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