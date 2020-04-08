2020-04-08T14:36:58+03:00
Общество

Ждем подорожания: россияне закупают тушенку и крупы

Продукты могу вырасти в цене на 10% уже в апреле
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Жизнь дорожает, как всегдаЖизнь дорожает, как всегдаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В регионах России за последний месяц подросла средняя стоимость нескольких товаров так называемого «кризисного потребления». В этот список входят: тушенка, рыбные консервы, пшенная крупа и рис.

Такие выводы сделал оператор фискальных данных «Такском» после анализа данных из 18 миллиардов кассовых чеков. Об этом пишет NEWS.ru.

В марте 2020 года по сравнению с февралем средняя цена банки тушенки выросла на 2% и поднялась до 124 рублей. Продажи этого товара в прошлом месяце подросли вдвое.

Рыбные консервы в марте покупали за 125 рублей, что также на 2% выше, чем месяцем ранее. Однако продажи этого товара выросли только на 26%. Пшено в цене за этот же период выросло на 5% до 58 рублей за упаковку, а рис – на 2% до 82 рублей.

При этом овсянка подешевела на 1,7% до 44 рублей 40 копеек. Общие продажи круп выросли в среднем на треть. Лапшу быстрого приготовления тоже стали покупать чаще на 34% при росте ее стоимости на 60 копеек. Бульонные кубики подросли в цене на 2,5%, их продажи увеличились на треть.

По мнению аналитиков, люди боятся дефицита и поэтому скупают продукты с длительным сроком хранения. Ритейлеры успевают заработать, поэтому постепенно повышают цены на популярные товары.

Также эксперты полагают, что в апреле цены на популярные продукты продолжат расти, обновив ценники на 5-10% от мартовской стоимости. Однако быстрее всего будут дорожать иностранные товары, стоимость которых подрастет на 15-25%. Это связано с падением рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
Не могли долго потушить из-за сильного ветра: в Ивделе пожар уничтожил два дома
В Екатеринбурге стартует конкурс детских рисунков «Безопасный газ - для нас!»
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
На Урале за нарушение карантина приставы прикрыли булочную, киоски и ломбарды
В Екатеринбурге поймали подростков, нарушивших карантин и пьющих алкоголь
Ждем подорожания: россияне закупают тушенку и крупы
Прокуратура разбирается, почему у строящейся школы в Екатеринбурге рухнули этажи
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
Увезли с переломом пятки: во время обрушения школы в Екатеринбурге пострадали рабочие
В Екатеринбурге экс-начальник судебных приставов отправился в тюрьму за кражу 12 миллионов
Выехавшие в деревни и на дачи горожане создали повышенный спрос на спутниковое телевидение
Свердловские власти окажут поддержку для сохранения рабочих мест: какие отрасли вошли в перечень
ЕВРАЗ НТМК получил пять патентов на изобретения с начала 2020 года
Где сдать текст на коронавирус в Екатеринбурге: есть важное ограничение
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли более чем в полтора раза за три месяца 2020 года
Для курьеров и кассиров: екатеринбуржцы создали щитки-экраны для лица, чтобы защититься от коронавируса
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Беспилотные автомобили через несколько лет заполнят российские дороги
ПСБ перенесет дату платежа по кредитам
На Урале оштрафовали еще двух человек, распространявших фейки о коронавирусе
Закупят костюмы и аппараты ИВЛ: свердловский бизнес направил семь миллионов на борьбу с коронавирусом
Теперь грозит штраф до 30 миллионов и тюрьма: таможенники Кольцово поймали пассажира на контрабанде валюты