Ждем подорожания: россияне закупают тушенку и крупы

8 Апр 2020 2020-04-08T14:36:58+03:00

Продукты могу вырасти в цене на 10% уже в апреле

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В регионах России за последний месяц подросла средняя стоимость нескольких товаров так называемого «кризисного потребления». В этот список входят: тушенка, рыбные консервы, пшенная крупа и рис.

Такие выводы сделал оператор фискальных данных «Такском» после анализа данных из 18 миллиардов кассовых чеков. Об этом пишет NEWS.ru.

В марте 2020 года по сравнению с февралем средняя цена банки тушенки выросла на 2% и поднялась до 124 рублей. Продажи этого товара в прошлом месяце подросли вдвое.

Рыбные консервы в марте покупали за 125 рублей, что также на 2% выше, чем месяцем ранее. Однако продажи этого товара выросли только на 26%. Пшено в цене за этот же период выросло на 5% до 58 рублей за упаковку, а рис – на 2% до 82 рублей.

При этом овсянка подешевела на 1,7% до 44 рублей 40 копеек. Общие продажи круп выросли в среднем на треть. Лапшу быстрого приготовления тоже стали покупать чаще на 34% при росте ее стоимости на 60 копеек. Бульонные кубики подросли в цене на 2,5%, их продажи увеличились на треть.

По мнению аналитиков, люди боятся дефицита и поэтому скупают продукты с длительным сроком хранения. Ритейлеры успевают заработать, поэтому постепенно повышают цены на популярные товары.

Также эксперты полагают, что в апреле цены на популярные продукты продолжат расти, обновив ценники на 5-10% от мартовской стоимости. Однако быстрее всего будут дорожать иностранные товары, стоимость которых подрастет на 15-25%. Это связано с падением рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU