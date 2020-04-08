Прокуратура разбирается, почему у строящейся школы в Екатеринбурге рухнули этажи

8 Апр 2020 2020-04-08T14:28:41+03:00

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Сегодня днем в Екатеринбурге, в районе Эльмаша, произошло ЧП – у строящейся школы №167 на улице Фрезировщиков рухнули второй и третий этажи. Площадь обрушения опалубка монолитного покрытия [временная конструкция, обеспечивающая выполнение бетонных работ, которая после демонтируется – прим.ред.] составила от 100 до 150 «квадратов».

В результате происшествия пострадали два рабочих – как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, у одного из них зафиксировали перелом пятки, поэтому его пришлось срочно госпитализировать. Второму медики поставили диагноз «черепно-мозговая травма», но от госпитализации он отказался.

- Учащихся и сотрудников школы на территории не было. В настоящее время прокуратура Орджоникидзевского района организовала проверку на предмет соблюдения техники безопасности при проведении строительных работ, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Строительные работы проводил ООО СК «Грандстрой». Сейчас застройщик организовал собственное расследование этого ЧП. Сейчас на месте находится представители управления капитального строительства Екатеринбурга, администрации Орджоникидзевского района, МЧС и полиции. Для обследования рухнувших этажей на место выехали спасатели и кинологи Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU