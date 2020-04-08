Увезли с переломом пятки: во время обрушения школы в Екатеринбурге пострадали рабочие

8 Апр 2020 2020-04-08T14:47:38+03:00

На месте работают спасатели и представители администрации Орджоникидзевского района. Фото: читатель "КП"

Обрушение двух этажей произошло во время заливки бетона

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В результате обрушения двух этажей строящейся школы на Эльмаше пострадали двое рабочих.

Как рассказал «КП» осведомленный источник, у одного из строителей оказалась сломана пятка, у другого медики диагностировали ЧМТ. Рабочего с травмой ноги уже увезли на скорой в больницу.

Напомним, ЧП произошло днем 8 апреля. Рухнули два этажа строящегося здания, расположенного на территории школы №167, которая расположена на Фрезеровщиков, 84а. По данным «КП», перекрытия обрушились в момент когда строители начали заливку бетона.

Территория стройки огороженаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Обрушились 2-й и 3-этажи. На данный момент там работают сотрудники МЧС, - рассказали в региональном МЧС.

Сейчас точная причина произошедшего выясняется.

Обрушилась опалубка на двух этажахФото: Алексей БУЛАТОВ

Территория стройки огороженаФото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что в пресс-службе МЧС рассказали, что двое рабочих получили легкие травмы и госпитализация им не потребовалась.

Территория стройки огороженаФото: Алексей БУЛАТОВ

На месте также работает полицияФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU