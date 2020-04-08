2020-04-08T14:00:25+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге экс-начальник судебных приставов отправился в тюрьму за кражу 12 миллионов

Его отправили на семь лет в колонию общего режима
Мария Трапезникова
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Его отправили на семь лет в колонию общего режимаЕго отправили на семь лет в колонию общего режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили бывшего начальника отдела судебных приставов Алексея Селиванова, которого обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. С 2014 по 2018 годы он вместе с другим приставом вносили ложные сведения в электронную базу АИС ПК ФССП о поступлении исполнительных листов, которые якобы выдавались Арбитражным судом, о том, что у разных юрлиц имеются крупные долги.

- И Селиванов, обладая правом распоряжаться деньгами, которые находились на депозитном счете отдела судебных приставов, утверждал вынесенные постановления о распределении денег по исполнительному производству, - рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

За четыре года им удалось с помощью махинаций украсть порядка 12 миллионов рублей. В ходе судебных прений гособвинитель просил суд назначить Селиванову 11 лет колонии общего режима.

Однако сегодня суд постановил отправить его на семь лет в колонию общего режима, со штрафом в 100 тысяч рублей, а также с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах власти на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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