Выехавшие в деревни и на дачи горожане создали повышенный спрос на спутниковое телевидение

8 Апр 2020 2020-04-08T13:48:53+03:00

«МТС» технически готов к резко возросшему спросу своих абонентов на услуги цифрового и спутникового телевидения.

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ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг технически готов к резко возросшему спросу своих абонентов на услуги цифрового и спутникового телевидения.

Согласно данным аналитики МТС, в малых населённых пунктах Свердловской области, где проникновение фиксированной связи невелико, отмечается почти 10-процентный рост спроса на услуги спутникового телевидения и 15-процентный рост потребления мобильного интернета. А в крупных городах с 16 марта объём передачи данных сетях фиксированной связи растёт на 20% еженедельно.

Последний раз такой всплеск интереса абонентов к услуге «Спутниковое телевидение МТС» был отмечен в июне прошлого года, когда в Свердловской области была прекращена трансляция аналоговых телевизионных каналов.

«Сегодняшний скачок мы безусловно связываем с режимом самоизоляции, введённым федеральными и региональными властями с целью замедления развития эпидемической ситуации. С 1 апреля мы начали предоставлять 50%-ную скидку на оборудование и месяц телесмотрения в подарок для новых абонентов СТВ МТС. Наши менеджеры и техники полностью оснащены средствами индивидуальной защиты, чтобы безопасно продолжать выезжать в деревни, сёла, коттеджные посёлки и садовые товарищества, откуда чаще всего поступают заявки на установку спутниковых телеантенн», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Наибольшее число подключений «Спутникового телевидения МТС» в марте зафиксировано в Алапаевском, Махнёвском, Сысертском, Тавдинском городских округах, в населённых пунктах городского округа Заречный, в городах: Дегтярск, Туринск, Североуральск, Реж, Нижняя Тура, Красноуфимск и Ивдель. Помимо местных жителей, спутниковое телевидение в комплекте с мобильным интернетом для ноутбука всё чаще приобретают садоводы и дачники, выбравшие для самоизоляции сельскую местность.

Согласно данным компании Mediascope время телесмотрения в России в будние дни к концу марта на 25% превысило показатели первых недель. Исследовательская компания MediaHills сообщает о росте телесмотрения новостных программ региональных каналов. Например, для Свердловского Областного телевидения в последнюю неделю марта этот рост составил 133%, по сравнению с первой половиной марта и февралём.