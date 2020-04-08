Свердловские власти окажут поддержку для сохранения рабочих мест: какие отрасли вошли в перечень
Свердловские власти сформировали перечень предприятий, которым окажут поддержку для сохранения рабочих мест. По словам министра экономики Дениса Мамонтова, в перечень, который уже утвержден губернатором Куйвашевым, вошли 144 предприятия. На основе мониторинга финансово-экономической ситуации готовятся комплексные меры их поддержки. В первую очередь те, которые позволят сохранить их места.
- Это предприятия и организации, которые оказывают существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе, - добавил Мамонтов.
Рассказываем, предприятия каких отраслей вошли в перечень:
- горно-металлургический комплекс;
- машиностроение;
- химическая промышленность;
- легкая промышленность;
- производство строительных материалов;
- лесопромышленный комплекс;
- АПК;
- ТЭК;
- строительный комплекс;
- ЖКХ;
- транспорт;
- здравоохранение.
Кроме того, Министерство экономики и территориального развития региона рассматривает такие меры поддержки, как: запрет банкротства предприятий до конца этого года, реструктуризация налоговой задолженности, льготное кредитование предприятий и, возможно, субсидирование части процентных ставок.
ИСТОЧНИК KP.RU