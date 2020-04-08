2020-04-08T13:47:57+03:00
Общество

Свердловские власти окажут поддержку для сохранения рабочих мест: какие отрасли вошли в перечень

В список, который уже утвержден губернатором Куйвашевым, вошли 144 предприятия
Мария Трапезникова
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В список, который уже утвержден губернатором Куйвашевым, вошли 144 предприятияВ список, который уже утвержден губернатором Куйвашевым, вошли 144 предприятияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские власти сформировали перечень предприятий, которым окажут поддержку для сохранения рабочих мест. По словам министра экономики Дениса Мамонтова, в перечень, который уже утвержден губернатором Куйвашевым, вошли 144 предприятия. На основе мониторинга финансово-экономической ситуации готовятся комплексные меры их поддержки. В первую очередь те, которые позволят сохранить их места.

- Это предприятия и организации, которые оказывают существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе, - добавил Мамонтов.

Рассказываем, предприятия каких отраслей вошли в перечень:

- горно-металлургический комплекс;

- машиностроение;

- химическая промышленность;

- легкая промышленность;

- производство строительных материалов;

- лесопромышленный комплекс;

- АПК;

- ТЭК;

- строительный комплекс;

- ЖКХ;

- транспорт;

- здравоохранение.

Кроме того, Министерство экономики и территориального развития региона рассматривает такие меры поддержки, как: запрет банкротства предприятий до конца этого года, реструктуризация налоговой задолженности, льготное кредитование предприятий и, возможно, субсидирование части процентных ставок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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