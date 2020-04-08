ЕВРАЗ НТМК получил пять патентов на изобретения с начала 2020 года

8 Апр 2020 2020-04-08T13:33:36+03:00

Они относятся к производству железнодорожных бандажей, технологическим процессам в доменном и конвертерном цехах, снижению нагрузки на окружающую среду

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Федеральная служба по интеллектуальной собственности России с начала 2020 года выдала ЕВРАЗ НТМК пять патентов на уникальные изобретения. Они относятся к производству железнодорожных бандажей, технологическим процессам в доменном и конвертерном цехах, снижению нагрузки на окружающую среду. Все эти технологии успешно применяются на комбинате.

Три патента имеют непосредственное отношение к технологии производства чугуна на новой доменной печи №7. Металлурги запатентовали технологию сбора и переработки газов и пыли от плавки чугуна при помощи специального зонта. Собранная аспирационная пыль отправляется на переработку и вторично привлекается в производство, тем самым снижается нагрузка на окружающую среду. Патенты выданы на новую конструкцию главного желоба печи, которая позволяет эффективно отделять чугун от шлака, и на создание оптимального состава шихты для производства чугуна. Уникальные технические решения позволяют исключить потерю металла, снизить расход железорудного сырья, кокса и энергоносителей, повысить стойкость футеровки и извлечение товарного ванадия на 0,021%.

ДП-7 ЕВРАЗ НТМК

Еще одно изобретение работников ЕВРАЗ НТМК позволило увеличить стойкость конвертеров и донных фурм в 2,5 раза. Результата удалось достичь за счет изменения футеровки днища конвертера и использования разноуровневой кладки.

Пятый патент касается технологии устранения изломов в местах маркировки локомотивных бандажей и повышения их стойкости. Опытным путем металлурги разработали необходимый способ обточки бандажа с определенным типом шероховатости и изменили способ нанесения маркировки.

«Изобретения металлургов комбината помогают предприятию сохранять конкурентоспособность и повышать эффективность производства. В последние годы изобретательская деятельность металлургов увеличилась в полтора раза, что говорит о высоком профессиональном уровне коллектива инженеров ЕВРАЗ НТМК. Сегодня на комбинате 30 действующих патентов», - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.