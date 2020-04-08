Где сдать текст на коронавирус в Екатеринбурге: есть важное ограничение

8 Апр 2020 2020-04-08T13:01:17+03:00

Пробы будут брать только в одном из филиалов, расположенном на Уралмаше

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Еще одна частная лаборатория из Екатеринбурга планирует делать платные анализы на коронавирус. В таком формате заработает филиал «Ситилаб» на Уралмаше. Как отметили в лаборатории, исследования будут проводиться только пациентам без симптомов ОРВИ: насморка, кашля, высокой температуры, мышечной боли и слабости.

- При обнаружении у себя симптомов ОРВИ убедительно просим вас выполнять требования Минздрава РФ, оставаться дома и позвонить на «горячую линию» Роспотребнадзора, - сообщают в клинике. – Время на прием каждого пациента – строго 15 минут. Опаздывать нельзя. В случае опоздания нужно позвонить в контакт-центр и перенести запись.

Как уточнили в клинике, филиал на Уралмаше начинает работать в новом формате с 10 апреля – с 7:30 до 14:00 и без перерывов. Другие исследования по этому центру будут временно приостановлены.

Специалисты в защитных костюмах будут брать у пациентов мазок из ротоглотки. Результаты будут готовы в течение двух дней. Все исследования и взятие биоматериала проводится только в стенах лаборатории. Всем пациентам настоятельно рекомендуют приходить на прием в масках и одноразовых перчатках.

Чуть раньше в Екатеринбурге появилась еще одна частная лаборатория, которая делала платные анализы на коронавирус. Но она закрылась спустя неделю из-за неблагоприятной эпидобстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU