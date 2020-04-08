Перевозки контейнеров на СвЖД выросли более чем в полтора раза за три месяца 2020 года

8 Апр 2020 2020-04-08T12:43:25+03:00

Во всех видах сообщения в январе – марте 2020 года было перевезено более 1,3 млн контейнеров ДФЭ

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 70,3%

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В январе-марте 2020 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 108,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 57,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 70,3% и составило 82,9 тыс. ДФЭ (перевезено 1,5 млн тонн грузов, +58,8%), в том числе:

· нефть и нефтепродукты – 12 тыс. ДФЭ (+12,3% к уровню января-марта 2019 года);

· черные металлы – 4,1 тыс. (+44,4%);

· лесные грузы –7,1 тыс. (+17,4%);

· бумага – 7,7 тыс. (+0,8%);

· цветные металлы – 5 тыс. (+14,5%);

· химикаты и сода – 40,7 тыс. (перевозки выросли почти в 4 раза);

· строительные грузы – 0,8 тыс. (-12,2%);

· огнеупоры – 1,5 тыс. (+7,5%);

· метизы – 1,3 тыс. (-19,3%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – марте 2020 года было перевезено более 1,3 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.