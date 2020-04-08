Для курьеров и кассиров: екатеринбуржцы создали щитки-экраны для лица, чтобы защититься от коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T12:39:39+03:00

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Инвент-бюро Red из Екатеринбурга создало многоразовые щитки-экраны для лица, которые заменяют медицинские маски. Такие, кстати, уже используются в некоторых продуктовых магазинах. Такие щитки защищают лицо от попадания частиц влаги и являются барьером для взаимодействия рук с лицом.

- Такое время, что безопасность – превыше всего, а одноразовые маски в аптеках стоят по 50 рублей за штуку. Щитки идеальны для курьеров, кассиров и всех, кто в это нелегкое время продолжает работать с людьми, - рассказал один из создателей, Евгений Рон, на своей странице в Facebook.

Фото: Евгений Рон в Facebook

После контакта с людьми экран достаточно просто протереть антисептиком, чтобы таким образом обеззаразить. Создатели также предусмотрели и возможность персонализации, если щитки вдруг будут закупать компании – на специально отведенной полосе поверх экрана можно нанести любую надпись.

ИСТОЧНИК KP.RU