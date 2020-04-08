2020-04-08T12:27:03+03:00
Общество

Беспилотные автомобили через несколько лет заполнят российские дороги

Для этого нужно запустить проект «Умные дороги»
Лев ИСТОМИН
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Движение станет более безопаснымДвижение станет более безопаснымФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Беспилотные автомобили массово появятся на улицах российских городов через 4-5 лет после запуска федерального проекта «Умные дороги». Пилотная версия проекта будет запущена в конце мая в Самарской области.

После старта проекта беспилотные автомобили будут получать информацию о трафике, состоянии дорожного полотна, расположении пешеходных переходов, а также приближении спецавтомобилей и других машин. Об этом NEWS.RU рассказал вице-президент НП «ГЛОНАСС» по технологиям Евгений Белянко.

По словам эксперта, беспилотные автомобили будут помогать людям и во время эпидемий, наподобие вспышки коронавируса.

- Контакт между людьми должен быть существенно ограничен везде и такси не станет исключением, - рассуждает Белянко.

Ранее президент Владимир Путин дал поручение правительству до конца мая этого года создать программу тестирования и поэтапного ввода беспилотных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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