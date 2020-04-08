Беспилотные автомобили через несколько лет заполнят российские дороги
Беспилотные автомобили массово появятся на улицах российских городов через 4-5 лет после запуска федерального проекта «Умные дороги». Пилотная версия проекта будет запущена в конце мая в Самарской области.
После старта проекта беспилотные автомобили будут получать информацию о трафике, состоянии дорожного полотна, расположении пешеходных переходов, а также приближении спецавтомобилей и других машин. Об этом NEWS.RU рассказал вице-президент НП «ГЛОНАСС» по технологиям Евгений Белянко.
По словам эксперта, беспилотные автомобили будут помогать людям и во время эпидемий, наподобие вспышки коронавируса.
- Контакт между людьми должен быть существенно ограничен везде и такси не станет исключением, - рассуждает Белянко.
Ранее президент Владимир Путин дал поручение правительству до конца мая этого года создать программу тестирования и поэтапного ввода беспилотных машин.
ИСТОЧНИК KP.RU