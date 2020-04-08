На Урале оштрафовали еще двух человек, распространявших фейки о коронавирусе

8 Апр 2020 2020-04-08T12:28:29+03:00

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На Урале осудили еще двух человек из-за распространения фейковой информации о вспышке коронавирусной инфекции. Теперь двоим жителям Первоуральска придется заплатить по 30 тысяч рублей в качестве штрафа. Такое наказание им назначил мировой судья.

- Двое первоуральцев привлечены к административной ответственности за распространение в социальной сети «ВКонтакте» заведомо недостоверных сведений. А именно: что на территории Первоуральска есть люди, зараженные коронавирусом. Данным гражданам назначено наказание по статье 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации) КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому, - рассказали «КП» в Первоуральском городском суде.

Напомним, на днях по этой же статье административного кодекса была оштрафована жительница Асбеста. Женщина утверждала, что один из ее знакомых заражен COVID-19. Также недавно полиция Краснотурьинска поймала бывшего насильника, который запугивал горожан фейками о коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU