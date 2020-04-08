Закупят костюмы и аппараты ИВЛ: свердловский бизнес направил семь миллионов на борьбу с коронавирусом

8 Апр 2020 2020-04-08T12:25:07+03:00

СОСПП создал спецсчет, из которого деньги будут перечисляться на нужды больниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

СОСПП создал спецсчет, из которого деньги будут перечисляться на нужды больниц

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Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) решил направить больше семи миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Все деньги передадут на нужды медицинских организаций.

- В марте мы создали координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции, в него вошли руководители крупнейших предприятий регионе, - рассказал президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. – Члены совета приняли решение о создании спецсчета для борьбы с COVID-19. Мы готовы инвестировать средства в закуп экстресс-тестов для выявления инфекции, приобретение медоборудования, препаратов, средств защиты.

Итак, на что же пойдут направленные семь миллионов? Порядка 1,8 миллиона будут переданы станции скорой помощи имени Капиноса, чтобы купить тысячи комплектов защитных костюмов. Еще 5,4 миллиона перечислят на счет ГКБ №40 для покупки двух аппаратов ИВЛ.

- На сегодняшний день мы собрали более 30 миллионов рублей. Средства спецсчета будут расходоваться исходя из потребностей, обозначенных региональным оперштабом по противодействию COVID-19, - добавил Пумпянский.

Кстати, напомним, что ранее СОСПП предлагал вложиться в создание филиала новосибирской лаборатории «Вектор», где еще недавно делали тесты на коронавирус «подозрительным» екатеринбуржцам. Однако ситуация поменялась в лучшую сторону: теперь жителям Свердловской области не нужно ждать по нескольку дней, потому что все анализы будут проводиться в Екатеринбурге - начиная с 7 апреля.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе официально подтвержден диагноз у 56 человек. Последние пять заболевших - жители Екатеринбурга. Но есть и хорошие новости: 25 пациентов полностью выздоровели и были выписаны. Остальные находятся в ГКБ №40 под присмотром медиков: состояние четырех оценивается как тяжелое, пяти - средней тяжести, оставшиеся чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU