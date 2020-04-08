2020-04-08T12:25:07+03:00
Общество

Закупят костюмы и аппараты ИВЛ: свердловский бизнес направил семь миллионов на борьбу с коронавирусом

СОСПП создал спецсчет, из которого деньги будут перечисляться на нужды больниц
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
СОСПП создал спецсчет, из которого деньги будут перечисляться на нужды больницСОСПП создал спецсчет, из которого деньги будут перечисляться на нужды больницФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) решил направить больше семи миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Все деньги передадут на нужды медицинских организаций.

- В марте мы создали координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции, в него вошли руководители крупнейших предприятий регионе, - рассказал президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. – Члены совета приняли решение о создании спецсчета для борьбы с COVID-19. Мы готовы инвестировать средства в закуп экстресс-тестов для выявления инфекции, приобретение медоборудования, препаратов, средств защиты.

Итак, на что же пойдут направленные семь миллионов? Порядка 1,8 миллиона будут переданы станции скорой помощи имени Капиноса, чтобы купить тысячи комплектов защитных костюмов. Еще 5,4 миллиона перечислят на счет ГКБ №40 для покупки двух аппаратов ИВЛ.

- На сегодняшний день мы собрали более 30 миллионов рублей. Средства спецсчета будут расходоваться исходя из потребностей, обозначенных региональным оперштабом по противодействию COVID-19, - добавил Пумпянский.

Кстати, напомним, что ранее СОСПП предлагал вложиться в создание филиала новосибирской лаборатории «Вектор», где еще недавно делали тесты на коронавирус «подозрительным» екатеринбуржцам. Однако ситуация поменялась в лучшую сторону: теперь жителям Свердловской области не нужно ждать по нескольку дней, потому что все анализы будут проводиться в Екатеринбурге - начиная с 7 апреля.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе официально подтвержден диагноз у 56 человек. Последние пять заболевших - жители Екатеринбурга. Но есть и хорошие новости: 25 пациентов полностью выздоровели и были выписаны. Остальные находятся в ГКБ №40 под присмотром медиков: состояние четырех оценивается как тяжелое, пяти - средней тяжести, оставшиеся чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
Не могли долго потушить из-за сильного ветра: в Ивделе пожар уничтожил два дома
В Екатеринбурге стартует конкурс детских рисунков «Безопасный газ - для нас!»
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
На Урале за нарушение карантина приставы прикрыли булочную, киоски и ломбарды
В Екатеринбурге поймали подростков, нарушивших карантин и пьющих алкоголь
Ждем подорожания: россияне закупают тушенку и крупы
Прокуратура разбирается, почему у строящейся школы в Екатеринбурге рухнули этажи
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
Увезли с переломом пятки: во время обрушения школы в Екатеринбурге пострадали рабочие
В Екатеринбурге экс-начальник судебных приставов отправился в тюрьму за кражу 12 миллионов
Выехавшие в деревни и на дачи горожане создали повышенный спрос на спутниковое телевидение
Свердловские власти окажут поддержку для сохранения рабочих мест: какие отрасли вошли в перечень
ЕВРАЗ НТМК получил пять патентов на изобретения с начала 2020 года
Где сдать текст на коронавирус в Екатеринбурге: есть важное ограничение
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли более чем в полтора раза за три месяца 2020 года
Для курьеров и кассиров: екатеринбуржцы создали щитки-экраны для лица, чтобы защититься от коронавируса
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Беспилотные автомобили через несколько лет заполнят российские дороги
ПСБ перенесет дату платежа по кредитам
На Урале оштрафовали еще двух человек, распространявших фейки о коронавирусе
Закупят костюмы и аппараты ИВЛ: свердловский бизнес направил семь миллионов на борьбу с коронавирусом
Теперь грозит штраф до 30 миллионов и тюрьма: таможенники Кольцово поймали пассажира на контрабанде валюты