Теперь грозит штраф до 30 миллионов и тюрьма: таможенники Кольцово поймали пассажира на контрабанде валюты

8 Апр 2020 2020-04-08T11:44:53+03:00

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В конце прошлого года таможенники Кольцово поймали пассажира, летящего в Баку, на контрабанде валюты. Мужчина прошел через «зеленый коридор», но в барсетке у него обнаружили 3,8 миллиона рублей, на которые не была оформлена таможенная декларация. Как выяснилось позже, мужчина довольно часто летал международными рейсами и знал, что наличную валюту в крупных размерах нужно обязательно декларировать.

- Такие преступления на пассажирском таможенном посту случаются редко – 1-2 раза в год. Вывоз наличной валюты носит разрешительный характер: пассажиру достаточно задекларировать наличную валюту в полном объеме, при этом таможенные пошлины и сборы не взимаются, - рассказал начальник таможенного поста Кольцово Дмитрий Шишкин.

В итоге, уголовное дело, которое завели на пассажира-контрабандиста, передали в суд. Теперь ему грозит штраф до 30 миллионов, лишение свободы до двух лет и конфискация всех денег, которые он пытался нелегально провезти – а это 3,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU