Дети-инвалиды Свердловской области получат компенсации за школьные обеды

8 Апр 2020 2020-04-08T11:44:33+03:00

Деньги выплатят за период самоизоляции, в которые ученики сидят дома

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что родители детей-инвалидов, обучающихся в школах региона, получат денежную компенсацию за период самоизоляции.

Родители школяров поинтересовались у главы региона, будут ли во время обучения дома выдавать продуктовые набор взамен бесплатных горячих обедов, которые дети-инвалиды получают в школах.

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В ответ губернатор сказал, что вместо таких наборов родители получат деньги, которые смогут потратить на продукты для детей.

- Размер выплаты будет рассчитываться, исходя из средней стоимости школьного питания в муниципалитете. Соответствующее постановление регионального правительства уже подготовлено. Рассчитываю, что в четверг оно будет принято, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Все свежие ответы губернатора Свердловской области - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU