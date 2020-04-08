Дети-инвалиды Свердловской области получат компенсации за школьные обеды
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что родители детей-инвалидов, обучающихся в школах региона, получат денежную компенсацию за период самоизоляции.
Родители школяров поинтересовались у главы региона, будут ли во время обучения дома выдавать продуктовые набор взамен бесплатных горячих обедов, которые дети-инвалиды получают в школах.
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В ответ губернатор сказал, что вместо таких наборов родители получат деньги, которые смогут потратить на продукты для детей.
- Размер выплаты будет рассчитываться, исходя из средней стоимости школьного питания в муниципалитете. Соответствующее постановление регионального правительства уже подготовлено. Рассчитываю, что в четверг оно будет принято, - подчеркнул Евгений Куйвашев.
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ИСТОЧНИК KP.RU