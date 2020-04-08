Из-за урагана сразу несколько свердловских поселков остались без электричества
Из-за шквалистого ветра, который обрушился на Свердловскую область, сразу несколько поселков накануне остались без электричества. Сейчас проходят работы по восстановлению и в большинстве домов электроснабжение подключено.
- Минувшим вечером было нарушено электроснабжение 198 многоквартирных и 257 частных домов в поселке Баранчинском Кушвинского ГО, - рассказали в региональном министерстве энергетики и ЖКХ. – Восстановительные работы проводились аварийными бригадами МРСК Урала и Облкоммунэнерго, и были завершены в максимально короткие сроки, без серьезных последствий для жителей.
В то же время еще несколько локальных отключений было зарегистрировано в Талицком районе и Камышлове. В первом случае электричество жителям вернули, во втором работы еще продолжаются. Но специалисты обещают закончить все в ближайшие часы.
Напомним, что свердловские спасатели МЧС продлили штормовое предупреждение еще на сутки - до 9 апреля. Поэтому будьте аккуратны, выходя из дома, и соблюдайте правила безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU