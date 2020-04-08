В Свердловской области возникли проблемы с дистанционным обучением

8 Апр 2020 2020-04-08T11:06:17+03:00

Обучение есть, но пока не везде Фото: Мария ЛЕНЦ

Сайт «Дневник.ру» виснет, не у всех учеников есть необходимая техника

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В Екатеринбурге и Свердловской области с 6 апреля стартовало дистанционное обучение: ученики получают знания через интернет, находясь на самоизоляции дома.

Для обеспечения школьников интернетом и техникой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев до начала четвертой четверти выделил из резервного фонда 20 миллионов рублей.

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов поручил школам проконтролировать доступ учеников к сетевым ресурсам. 20 тысяч учеников должны были получить во временное пользование планшеты с выходом в интернет с помощью сим-карт.

Однако с понедельника начались проблемы, которые не решены до настоящего времени. Родители учеников продолжают жаловаться на то, что сетевые ресурсы с заданиями для школьников порой работают медленно. Связано это с большой нагрузкой на сайты.

Также, оказалось, что не все школьники получили технику для занятий. Таким образом, старт новой четверти в Свердловской области оказался частично сорван.

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«У нас в Нижне-Синячихинской школе провели опрос, кому нужна поддержка, но до сих пор мы не получили никакой помощи», - рассказала губернатору мама одного из учеников.

В ответ глава региона заверил женщину, что в ближайшее время техника будет доставлено. Но сроков Евгений Куйвашев уточнять не стал.

- Я понимаю ваше недовольство, но, уверяю вас, я держу ситуацию на личном контроле. Ее также тщательно отслеживает министерство образования и молодежной политики. Скоро ситуация наладится, - написал в ответ губернатор Свердловской области.

Все свежие вопросы и ответы главы региона - по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU