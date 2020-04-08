2020-04-08T10:59:45+03:00
Происшествия

Скачал приложение и снял деньги с карты: уралец обокрал свою бабушку на пять тысяч рублей

На воришку завели уголовное дело
Мария Трапезникова
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Уралец обокрал свою бабушку на пять тысяч рублейУралец обокрал свою бабушку на пять тысяч рублейФото: Анастасия Осипова
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Полицейские Березовского, что под Екатеринбургом, поймали 22-летнего воришку, который обокрал свою бабушку. В середине марта молодой человек с помощью приложения «МТС-деньги» похитил с ее банковского счета 5,5 тысяч рублей.

- Ранее он уже был судим за имущественные преступления и нигде не работал. Зная, что сотовый телефон бабушки старой модели – кнопочный – не имеет доступа в Интернет, и пенсию старушка получает на карту, он решил проверить, есть ли на ней деньги, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ОВД Березовского.

Но молодой человек не знал номера карты и пин-код. Поэтому, скачав приложение к себе на сотовый, он создал учетную запись своей бабушки, где и увидел, что к абонентскому номеру привязана карта. После чего и перевел деньги себе на счет. В итоге, на воришку завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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